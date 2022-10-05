Skoda готовит настоящий внедорожник

У автомобиля будет своя уникальная платформа, не VW MEB.

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В скором времени в модельном ряду Шкоды появятся внедорожник и пикап. Точнее, для них будет создана отдельная марка — Scout (сейчас такую приставку к названию получают особые вседорожные версии моделей Skoda).

Джефф Бэйд, фанат винтажных Scout, выяснил некоторые подробности о будущих машинах Scout. Как он утверждает, автомобили создаются не на платформе MEB.

Это означает, что модели Scout не будут походить на такие автомобили, как Volkswagen ID.4. Получается, что платформа у этих машин собственная, и это немалые вложения в проект. Но это противоречит планам Volkswagen по переводу всех электромобилей на единую платформу. Однако, как объясняется, это долгосрочная перспектива. Пока же Audi и Porsche, например, разрабатывают собственную платформу PPE, и никто им не мешает это делать.

Джефф Бэйд и его винтажный пикап Scout

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Учитывая популярность внедорожников, утилитарная электрическая платформа придется очень кстати.

Это, конечно, не официальная информация, но картина рисуется заманчивая.

Этой зимой европейские автомобилисты могут остаться без своих электромобилей — власти планируют отключать зарядки.

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Фото: Skoda