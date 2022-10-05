Skoda готовит настоящий внедорожник

В скором времени в модельном ряду Шкоды появятся внедорожник и пикап. Точнее, для них будет создана отдельная марка — Scout (сейчас такую приставку к названию получают особые вседорожные версии моделей Skoda).
Джефф Бэйд, фанат винтажных Scout, выяснил некоторые подробности о будущих машинах Scout. Как он утверждает, автомобили создаются не на платформе MEB.
Это означает, что модели Scout не будут походить на такие автомобили, как Volkswagen ID.4. Получается, что платформа у этих машин собственная, и это немалые вложения в проект. Но это противоречит планам Volkswagen по переводу всех электромобилей на единую платформу. Однако, как объясняется, это долгосрочная перспектива. Пока же Audi и Porsche, например, разрабатывают собственную платформу PPE, и никто им не мешает это делать.
Учитывая популярность внедорожников, утилитарная электрическая платформа придется очень кстати.
Это, конечно, не официальная информация, но картина рисуется заманчивая.
- Этой зимой европейские автомобилисты могут остаться без своих электромобилей — власти планируют отключать зарядки.
- «За рулем» можно читать и в Viber.
Фото: Skoda