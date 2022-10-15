Вступление в силу стандартов Евро-7 — серьезная проблема для современных производителей как в техническом, так и в экономическом плане.

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Стандарт выбросов Евро-6 в настоящее время регулирует, сколько загрязняющих веществ может выбрасывать в атмосферу транспортное средство. Но комиссия ЕС уже работает над следующим уровнем стандарта. В октябре 2022 года организация хочет опубликовать предложение по разработке стандарта выбросов Евро-7. Однако до этого будет введен промежуточный этап Евро 6е, поскольку введение Евро-7 ожидается не раньше 2027 года.

Этот стандарт заставит выбросы двигателей, работающих на ископаемом топливе, не превышать 30 мг NO x на автомобиль и от 100 до 300 мг CO 2 на километр. Обсуждалось даже максимальное значение в 10 мг, но на столь радикальный шаг пока не пошли. Для многих производителей Евро-7 практически недостижимая цель, и по этому поводу уже звучат мнения, что разработка будет слишком дорогой и цены на машины с такими моторами будут зашкаливать.

Евро-7, возможно, станет последним регламентом по сокращению выбросов двигателей внутреннего сгорания: с 2035 года больше не планируется допускать к регистрации новые легковые автомобили и легкие коммерческие автомобили, выбрасывающие парниковые газы.

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Из вышесказанного становится очевидным, что «электрификации» в Европе не избежать, а гибридные системы привода станут практически обязательными с 2026 года. Ну а дизелям вообще не выжить в этой ситуации.

А ведь всего десять лет назад ЕС из-за низкого уровня выбросов CO 2 побуждал потребителей покупать дизельные машины.

Для приверженцев старой доброй «классики» с ДВС останутся только подержанные автомобили, но никто не может гарантировать, что их везде будут пускать на дороги, ведь правила проезда тоже ужесточают по нормам.