Стандарт выбросов Евро-6 в настоящее время регулирует, сколько загрязняющих веществ может выбрасывать в атмосферу транспортное средство. Но комиссия ЕС уже работает над следующим уровнем стандарта. В октябре 2022 года организация хочет опубликовать предложение по разработке стандарта выбросов Евро-7. Однако до этого будет введен промежуточный этап Евро 6е, поскольку введение Евро-7 ожидается не раньше 2027 года.
Этот стандарт заставит выбросы двигателей, работающих на ископаемом топливе, не превышать 30 мг NOx на автомобиль и от 100 до 300 мг CO2 на километр. Обсуждалось даже максимальное значение в 10 мг, но на столь радикальный шаг пока не пошли. Для многих производителей Евро-7 практически недостижимая цель, и по этому поводу уже звучат мнения, что разработка будет слишком дорогой и цены на машины с такими моторами будут зашкаливать.
Евро-7, возможно, станет последним регламентом по сокращению выбросов двигателей внутреннего сгорания: с 2035 года больше не планируется допускать к регистрации новые легковые автомобили и легкие коммерческие автомобили, выбрасывающие парниковые газы.
Из вышесказанного становится очевидным, что «электрификации» в Европе не избежать, а гибридные системы привода станут практически обязательными с 2026 года. Ну а дизелям вообще не выжить в этой ситуации.
А ведь всего десять лет назад ЕС из-за низкого уровня выбросов CO2 побуждал потребителей покупать дизельные машины.
Для приверженцев старой доброй «классики» с ДВС останутся только подержанные автомобили, но никто не может гарантировать, что их везде будут пускать на дороги, ведь правила проезда тоже ужесточают по нормам.
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