Белорусы привлекут АВТОВАЗ для создания «союзного» автомобиля

Он должен быть максимально локализованным, чтобы не зависеть от китайского автопрома.

Материалы по теме На АВТОВАЗе сварили первые кузова новой Весты (видео)

О том, каких новинок в скором времени стоит ждать автолюбителям, на Белорусском форуме Energy Expo рассказал генеральный директор СЗАО «Белджи» Геннадий Свидерский.

Он обратил внимание, что динамичнее всего в мире сейчас развивается электротранспорт. По его данным, за три квартала текущего года произведено 4,72 млн электромобилей, а до конца года планируется выйти на производство около 6,5 млн авто. Белоруссия хочет присоединиться к этому тренду.

В прошлом году белорусская компания выпустила на свой рынок первую модель электромобиля Geely Geometry С. Ведутся переговоры по адаптации в стране новой бюджетной модели электрокара Geely Geometry E. Для бюджетного сегмента «Белджи» также сотрудничает с китайской JAC — уже разработаны две модели E10X, испытания прошли успешно.

Материалы по теме Стартовала серийная сборка электромобилей Evolute (видео)

А теперь свой

Но теперь Белоруссия хочет создать свой собственный электромобиль и ищет для него перспективную платформу. Для этой цели собираются привлечь АВТОВАЗ, у которого есть наработки по электрокарам, кроме того, российский автогигант готовит запуск нового Lada e-Largus в Ижевске.

«По мере того, как это все будет согласовано, мы более детально проинформируем о плане работ по созданию союзного автомобиля. Этот проект мог бы быть окупаемым и взаимовыгодным вне зависимости от санкционных действий Запада и в меньшей степени зависеть от китайского автопрома», — передает слова топ-менеджера белорусская «Белта».