Огромные взятки: подробности ареста главы ГБУ «Автомобильные дороги» — журнал За рулем

Огромные взятки: подробности ареста главы ГБУ «Автомобильные дороги»

Один из эпизодов уголовного дела — взятка в 1,5 млн рублей за «исправление» документов.

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В столице арестован Максим Павлюк, заместитель начальника управления комплексного развития территорий ФГПУ «Автомобильные дороги», об этом 11 октября сообщил ресурс «Москва 24». Следствие обвиняло топ-менеджера в получении особо крупной взятки, и Дорогомиловский суд удовлетворил ходатайство. Сразу выяснилось, что по делу проходят еще два фигуранта: пилот гражданской авиации Андрей Черников и сотрудница обувной компании.

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Через несколько дней стали известны некоторые подробности. Выяснилось, что взятку Павлюк получил на своей прежней работе — ранее он возглавлял отдел высшей квалификационной комиссии Росавиации. С помощью посредников, пилота авиакомпании «Аэропром» Андрея Черникова и продавца-консультанта «Ральф Рингер» Натальи Митиной подозреваемый организовал поборы с летчиков, сообщает Коммерсант.

Посредники обзванивали пилотов и заявляли, что те могут попасть под запрет на полеты из-за неточностей в летных свидетельствах. Чтобы получить новые «исправленные» документы, требовалось заплатить серьезную сумму. Для пилотов NordStar она составила 1,5 млн рублей. В этой компании ранее работал и Черников, т.е. фактически он участвовал в грабеже своих коллег.

Пилоты заплатили требуемую сумму, переводя деньги по частям — таково было требование, призванное исключить подозрения. Правда, при этом летчики написали заявление в ФСБ, так что все переводы отслеживались, пишет источник. После того как вся сумма была выплачена, представители органов навестили Павлюка с обыском и постановлением о задержании.

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Взятка в 1,5 млн рублей является первым, но, вероятно, не единственным эпизодом в данном уголовном деле. Отметим, что в 2018 году ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги», которое сейчас возглавляет Павлюк, вошло в Книгу рекордов Европы как самая крупная организация по обслуживанию дорог.

Фото: Depositphotos.com

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