Начальник нефтебазы украл 380 тонн бензина

Чуть более года понадобилось «предприимчивому» товарищу, чтобы вывезти с базы горючего на 15 миллионов рублей.

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В Югре (Ханты-Мансийский автономный округ) сотрудники МВД задержали начальника нефтебазы, который умудрился похитить с вверенного ему объекта 380 тонн топлива. Ущерб составил около 15 млн рублей, и все эти средства горе-начальник присвоил себе. Орудовал на нефтебазе он чуть более года — «утечка» произошла в период с февраля 2020 по март 2021 года.

Все это время 32-летний начальник базы тщательно скрывал от руководства фактическое наличие топлива на базе, предоставляя ложные сведения в бухгалтерию, пишет сайт МВД Медиа.

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«Сэкономленную» таким образом горючку предприимчивый делец вывозил на бензовозе компании, после чего продавал различным предприятиям за наличный расчет. После задержания в отношении него возбудили уголовное дело, квалифицирующееся ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации — хищение имущества в особо крупном размере...

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Фото: ИТАР-ТАСС / Дмитрий Рогулин