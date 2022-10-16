Поздравляем работников дорожного хозяйства! — журнал За рулем

Поздравляем работников дорожного хозяйства!

Это профессиональный праздник людей, о которых мы зачастую не вспоминаем и редко говорим им спасибо, когда все работает без проблем.

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Но стоит дорожному хозяйству дать лишь малейший сбой — это сразу все замечают.

Работники дорожного хозяйства сегодня строят трассы, развязки, мосты, путепроводы, переходы. Они наносят разметку, устанавливают дорожные знаки, светофоры, ремонтируют повреждения и в целом поддерживают инфраструктуру в состоянии безопасной эксплуатации.

День работников дорожного хозяйства был учрежден еще Борисом Ельциным, а по указу Владимира Путина от 23 марта 2000 года работников начали чествовать в третье воскресенье месяца. В этом году День работников дорожного хозяйства выпал на 16 октября.

В последние годы и отрасль дорожного хозяйства, так же как и другие отрасли, активно цифровизируется. Внедряются и развиваются интеллектуальные транспортные системы, на автомобильных дорогах в онлайн-режиме ведется мониторинг погодных условий, состояния дорожного полотна, интеллектуальные системы контролируют транспортные потоки и интенсивность, с помощью них принимают оперативные меры по обработке дорожного покрытия и информированию водителей.

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Но как бы сегодня ни помогали и ни облегчали нам жизнь «умные системы», без человека, его контроля над процессом сами по себе они работать бы все равно не смогли.

Сегодня «За рулем» поздравляет строителей, инженеров, проектировщиков, ремонтный и обслуживающий персонал, а также работников предприятий, которые изготавливают материалы для строительства дорог — всех тех, кто сегодня строит и следит за дорогами, делает их ровными и безопасными.

С праздником, друзья!

Фото: Depositphotos

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