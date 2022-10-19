Назад в лето: стартует автопробег Москва — «Роза Хутор» — журнал За рулем

Назад в лето: стартует автопробег Москва - «Роза Хутор»

В мероприятии примут участие журналисты и блогеры, а автомобилем пробега станет Chery Tiggo 8 Pro Max.

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26 октября 2022 года из Москвы, где установилась холодная и дождливая погода, стартует автопробег «PROстранствие», организованный Союзом «Евразийское содружество специалистов туриндустрии — ЕСОТ» и горным курортом «Роза Хутор». Он пройдет по маршруту Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Сочи и завершится 1 ноября на «Роза Хутор».

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Во время поездки участники проверят все возможности придорожного сервиса и комфортность инфраструктуры, оценят работу бизнеса и властей в данной сфере в каждом регионе по пути следования, изучат достопримечательности и их доступность для автопутешественников.

Директор по маркетингу горного курорта «Роза Хутор» Дмитрий Барашков:

Назад в лето: стартует автопробег Москва — «Роза Хутор»
— По данным социологических исследований около трети россиян предпочитают путешествовать по стране именно на автомобилях. Причем, как правило, такой вариант выбирают представители экономически активной части общества. Это неудивительно, потому как автопутешествия позволяют самостоятельно разработать маршрут, передвигаться в собственном комфортном режиме и минимизировать расходы.

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Наше участие в популяризации автомобильного туризма заключается в желании показать его преимущества и поделиться лайфхаками. На «Роза Хутор» имеется вся необходимая для автопутешественников инфраструктура. Остановившись на нашем курорте, можно также подробно изучить его окрестности и весь регион горного Причерноморья.

Автопробег по маршруту Москва — «Роза Хутор» должен показать, что такая поездка может стать впечатляющим путешествием, возможностью лучше узнать свою страну, увидеть исторические места таких городов как Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар.

«Задача мероприятия — продвижение автотуризма как перспективного вида отдыха в России», — отметил вице-президент ЕСОТ, соорганизатор мероприятия Виктор Коваленко (на фото крайний справа).

Назад в лето: стартует автопробег Москва — «Роза Хутор»Участники круглого стола, посвященного предстоящему автопробегу «PROстранствие»
Участники круглого стола, посвященного предстоящему автопробегу «PROстранствие»

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Автопробег «PROстранствие-2022» проводится при поддержке Федерального агентства по туризму (Ростуризм), РСТ-ЮГ, ООО «Автодор — Платные дороги», НК «Роснефть». Информационную поддержку ему оказывают «За рулем», «Комсомольская правда», «Известия», «Российская газета» и другие издания.

Фото: Chery

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