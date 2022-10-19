Назад в лето: стартует автопробег Москва - «Роза Хутор»

В мероприятии примут участие журналисты и блогеры, а автомобилем пробега станет Chery Tiggo 8 Pro Max.

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26 октября 2022 года из Москвы, где установилась холодная и дождливая погода, стартует автопробег «PROстранствие», организованный Союзом «Евразийское содружество специалистов туриндустрии — ЕСОТ» и горным курортом «Роза Хутор». Он пройдет по маршруту Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Сочи и завершится 1 ноября на «Роза Хутор».

Во время поездки участники проверят все возможности придорожного сервиса и комфортность инфраструктуры, оценят работу бизнеса и властей в данной сфере в каждом регионе по пути следования, изучат достопримечательности и их доступность для автопутешественников.

Директор по маркетингу горного курорта «Роза Хутор» Дмитрий Барашков:

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Наше участие в популяризации автомобильного туризма заключается в желании показать его преимущества и поделиться лайфхаками. На «Роза Хутор» имеется вся необходимая для автопутешественников инфраструктура. Остановившись на нашем курорте, можно также подробно изучить его окрестности и весь регион горного Причерноморья.

Автопробег по маршруту Москва — «Роза Хутор» должен показать, что такая поездка может стать впечатляющим путешествием, возможностью лучше узнать свою страну, увидеть исторические места таких городов как Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар.

«Задача мероприятия — продвижение автотуризма как перспективного вида отдыха в России», — отметил вице-президент ЕСОТ, соорганизатор мероприятия Виктор Коваленко (на фото крайний справа).

Участники круглого стола, посвященного предстоящему автопробегу «PROстранствие»

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Автопробег «PROстранствие-2022» проводится при поддержке Федерального агентства по туризму (Ростуризм), РСТ-ЮГ, ООО «Автодор — Платные дороги», НК «Роснефть». Информационную поддержку ему оказывают «За рулем», «Комсомольская правда», «Известия», «Российская газета» и другие издания.

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Фото: Chery