Собянин рассказал, когда запустят завод Москвич (почти все готово) — журнал За рулем

Собянин рассказал, когда запустят завод Москвич (почти все готово)

Он может стать центром электромобилестроения, считает столичный мэр.

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Москва планирует запустить завод «Москвич» в декабре, и в перспективе он может стать центром электромобилестроения, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сегодня мэр принял участие в Международном экспортном форуме «Сделано в России — 2022».

Перед началом пленарного заседания столичный градоначальник и председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин осмотрели экспозицию форума, одним из центральных элементов которой является стенд «Сделано в Москве».

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«Автотранспорт серьезно провалился в этом году, но, тем не менее, я надеюсь, при помощи министерства промышленности в декабре запустим снова завод „Москвич“», — рассказал Собянин во время общения с Мишустиным.

Он отметил, что Москвич вскоре должен стать центром создания электромобилей, и для этого есть все компетенции.

О заводе «Москвич»

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Французская компания Renault весной объявила о том, что закрывает московский автозавод, которым она владела с 1998 года, и покидает российский рынок. Завод перешел в собственность правительства Москвы, и его сразу переименовали в Московский автомобильный завод «Москвич».

На первом этапе на предприятии предполагается крупноузловая сборка двух типов легковых автомобилей — с ДВС и полностью электрических. Компоненты будут импортировать из дружественных стран от разных производителей.

Фото: АГН «Москва»

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