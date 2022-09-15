Для Москвичей нашли двигатель — журнал За рулем

Для Москвичей нашли двигатель

Это полностью отечественная разработка, которая и выпускается в России.

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Предприятие «Москвич» ведет переговоры с производителем коммерческих электромобилей «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» (EVM) о поставках электродвигателей для автомобилей Москвич.

Напомним, что этими моторами оснащают автомобили УАЗ Профи, а сборочные цеха находятся по соседству с «Москвичом» — в «Технополисе Москва».

«Мы уже ведем переговоры с „Москвичем“ по возможной поставке наших электродвигателей и силовой электроники для „Москвича“, — цитируют „Известия“ слова генерального директора компании Ильи Рашкина.

Для Москвичей нашли двигатель

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Этот российский двигатель отличается компактными размерами и может устанавливаться как на легкий коммерческий транспорт, так и на небольшие городские автомобили.

Для Москвичей нашли двигатель

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Двигатель имеет мощность 120 л.с. и весит всего 50 кг (мировой рекорд). Питает его батарея емкостью 80 кВт·ч, заряда в которой хватает на 300 км, независимо от того, морозно на улице или нет — силовая установка дополняется экономичным автономным отопителем, что для российских условий стало отличным решением.

Ранее глава «Москвича» Дмитрий Пронин заявлял, что предприятие разработает собственную автомобильную платформу.

  • Узнать больше об уникальной платформе для Москвичей вы можете здесь.
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Фото: «За рулем»

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