Для Москвичей нашли двигатель

Предприятие «Москвич» ведет переговоры с производителем коммерческих электромобилей «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» (EVM) о поставках электродвигателей для автомобилей Москвич.
Напомним, что этими моторами оснащают автомобили УАЗ Профи, а сборочные цеха находятся по соседству с «Москвичом» — в «Технополисе Москва».
«Мы уже ведем переговоры с „Москвичем“ по возможной поставке наших электродвигателей и силовой электроники для „Москвича“, — цитируют „Известия“ слова генерального директора компании Ильи Рашкина.
Этот российский двигатель отличается компактными размерами и может устанавливаться как на легкий коммерческий транспорт, так и на небольшие городские автомобили.
Двигатель имеет мощность 120 л.с. и весит всего 50 кг (мировой рекорд). Питает его батарея емкостью 80 кВт·ч, заряда в которой хватает на 300 км, независимо от того, морозно на улице или нет — силовая установка дополняется экономичным автономным отопителем, что для российских условий стало отличным решением.
Ранее глава «Москвича» Дмитрий Пронин заявлял, что предприятие разработает собственную автомобильную платформу.
- Узнать больше об уникальной платформе для Москвичей вы можете здесь.
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Фото: «За рулем»