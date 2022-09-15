Для Москвичей нашли двигатель

Это полностью отечественная разработка, которая и выпускается в России.

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Предприятие «Москвич» ведет переговоры с производителем коммерческих электромобилей «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» (EVM) о поставках электродвигателей для автомобилей Москвич.

Напомним, что этими моторами оснащают автомобили УАЗ Профи, а сборочные цеха находятся по соседству с «Москвичом» — в «Технополисе Москва».

«Мы уже ведем переговоры с „Москвичем“ по возможной поставке наших электродвигателей и силовой электроники для „Москвича“, — цитируют „Известия“ слова генерального директора компании Ильи Рашкина.

Этот российский двигатель отличается компактными размерами и может устанавливаться как на легкий коммерческий транспорт, так и на небольшие городские автомобили.

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Двигатель имеет мощность 120 л.с. и весит всего 50 кг (мировой рекорд). Питает его батарея емкостью 80 кВт·ч, заряда в которой хватает на 300 км, независимо от того, морозно на улице или нет — силовая установка дополняется экономичным автономным отопителем, что для российских условий стало отличным решением.

Ранее глава «Москвича» Дмитрий Пронин заявлял, что предприятие разработает собственную автомобильную платформу.

Узнать больше об уникальной платформе для Москвичей вы можете здесь.

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Фото: «За рулем»