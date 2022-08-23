«Москвичи» не будут копиями других моделей — журнал За рулем

«Москвичи» не будут копиями других моделей

На заводе планируют разработать уникальную автомобильную платформу.

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О том, что на «Москвиче» разработают собственную автомобильную платформу, написал в своем Telegram-канале генеральный директор завода Дмитрий Пронин.

«Готовимся дать старт работе по созданию собственной платформы электромобиля под брендом „Москвич“», — значится в одном из пунктов.

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В двух других пунктах говорится о подтверждении крупноузловой сборки 600 автомобилей до конца 2022 года (из них 200 штук будут электромобилями) и о том, что руководством предприятия был сохранен и продолжает работать весь профессиональный трудовой коллектив завода.

Также Дмитрий Пронин пообещал делиться результатами дальнейшей работы.

«Москвичи» не будут копиями других моделей
Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

— По сути, в сообщении нет ничего нового. Возникает ряд вопросов.

Кто основной партнер по крупноузловой сборке? Если до конца года нужно собрать 600 машин, то уже сейчас должен быть заключен контракт — иначе не успеть.

Кто будет разрабатывать платформу, если у завода «Москвич» компетенций по этой части нет?

Без китайских автопроизводителей не обойтись, но теперь всё будет проходить без громких заявлений. Меньше шума — меньше проблем.

  • В какие суммы обойдется завод Москвич? Бюджет уже составлен и расходы вас поразят.
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Фото: АГН «Москва»

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