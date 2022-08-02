В новый российский автозавод вложат миллиарды

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Правительство Москвы и ПАО «КамАЗ» подписали соглашение о развитии московского автомобильного завода «Москвич». Согласно опубликованному на сайте мэрии Москвы документу, всего в предприятие намерены инвестировать 5 млрд рублей:
«Стороны согласовали, что в течение 60 календарных дней со дня заключения договора ‹...› обеспечат финансирование на сумму 5 000 000 000 рублей в долях, равных доле участия каждого акционера общества в уставном капитале общества».
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Когда и какие суммы будут выделяться, партнеры определят до 1 сентября. Также стал известен производственный план завода:
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«Сборка по технологии крупноузловой сборки в Москве легковых автомобилей: не менее 600 штук до 31 декабря 2022 года, в том числе 200 штук c электродвигателем. Не менее 50 тыс. штук в течение 2023 года, в том числе 10 тыс. штук с электродвигателем. Не менее 100 тыс. штук в течение 2024 года, в том числе 20 тыс. штук с электродвигателем».
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Фото: DPA/Picture-Alliance