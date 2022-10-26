Едем на Роза Хутор: стартовал автопробег — журнал За рулем

Едем на Роза Хутор: стартовал автопробег

Караван из трех автомобилей отправился от музея-заповедника «Царицыно» в Москве в сторону Воронежа.

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26 октября в 10 часов утра начался автопробег «PROстранствие — Едем на Роза Хутор!», организованный Евразийским содружеством специалистов туриндустрии — ЕСОТ и горным курортом «Роза Хутор».

Караван из трех автомобилей Chery Tiggo 8 Pro Max отправился от музея-заповедника «Царицыно» в Москве в сторону Воронежа. Впереди также Ростов-на-Дону и Краснодар.

Завершится пробег 1 ноября на горном курорте «Роза Хутор». Участники автопутешествия протестируют возможности автомобильного путешествия на российский Юг.

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Едем на Роза Хутор: стартовал автопробег

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В каждом городе его участники — журналисты, блогеры и организаторы — посетят достопримечательности, встретятся с представителями местных СМИ, турбизнеса и властей, и составят собственные рекомендации для потенциальных автопутешественников.

Едем на Роза Хутор: стартовал автопробег
Директор по маркетингу и электронной коммерции горного курорта «Роза Хутор» Дмитрий Барашков:

— По дороге мы будем останавливаться, проверять и тестировать инфраструктуру. Делиться с вами лайфаками, чтобы сделать путешествие на Юг максимально интересным и комфортным.

Следите за нашими новостями в социальных сетях #едемнарозахутор.

Кстати Дмитрий Барашков и сам участвует в автопутешествиии.

Вице-президент ЕСОТ Светлана Чичкина:

Едем на Роза Хутор: стартовал автопробег
— Дорога из Москвы в Сочи по трассе М-4 «Дон» на машине Chery такого класса комфортна и безопасна. А оперативная заправка на АЗС «Роснефть» и чашечка ароматного кофе дарят хорошее настроение автомобилистам.

Светлана также проедет за рулем Chery Tiggo 8 Pro Max.

Задача мероприятия — продвижение автотуризма как перспективного вида отдыха в России.

Пробег покажет, что такая поездка на автомобиле может стать впечатляющим путешествием, возможностью лучше узнать свою страну, увидеть исторические места таких городов как Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар.

Фото: Depositphotos

Едем на Роза Хутор: стартовал автопробег

Караван из трех автомобилей отправился от музея-заповедника «Царицыно» в Москве в сторону Воронежа.

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