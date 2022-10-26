Едем на Роза Хутор: стартовал автопробег

26 октября в 10 часов утра начался автопробег «PROстранствие — Едем на Роза Хутор!», организованный Евразийским содружеством специалистов туриндустрии — ЕСОТ и горным курортом «Роза Хутор».
Караван из трех автомобилей Chery Tiggo 8 Pro Max отправился от музея-заповедника «Царицыно» в Москве в сторону Воронежа. Впереди также Ростов-на-Дону и Краснодар.
Завершится пробег 1 ноября на горном курорте «Роза Хутор». Участники автопутешествия протестируют возможности автомобильного путешествия на российский Юг.
В каждом городе его участники — журналисты, блогеры и организаторы — посетят достопримечательности, встретятся с представителями местных СМИ, турбизнеса и властей, и составят собственные рекомендации для потенциальных автопутешественников.
— По дороге мы будем останавливаться, проверять и тестировать инфраструктуру. Делиться с вами лайфаками, чтобы сделать путешествие на Юг максимально интересным и комфортным.
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Кстати Дмитрий Барашков и сам участвует в автопутешествиии.
Вице-президент ЕСОТ Светлана Чичкина:
Светлана также проедет за рулем Chery Tiggo 8 Pro Max.
Задача мероприятия — продвижение автотуризма как перспективного вида отдыха в России.
Пробег покажет, что такая поездка на автомобиле может стать впечатляющим путешествием, возможностью лучше узнать свою страну, увидеть исторические места таких городов как Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар.
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- «За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте.
Фото: Depositphotos