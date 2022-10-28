Платные парковки скоро станут дороже

При этом предельный тариф менять не собираются.

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В столице ожидается изменение стоимости парковки в центре города. Об этом заммэра Москвы Максим Ликсутов рассказал в беседе с изданием «Москва 24».

Цены на парковку в столице могут как повыситься, так и снизиться, отметил заммэра, сославшись на формулу изменения тарифа, которую мэрия Москвы представила еще в 2013 году.

То есть столичные власти руководствуются принципом, по которому парковка на местах с 85%-ной загруженностью и более дорожает.

«В конце года мы проанализируем все парковочные платные места по этой понятной формуле, и там, где превышение больше 85%, будет рост тарифа, но при этом максимальный уровень платы за парковку 450 рублей увеличиваться не будет», — заявил Ликсутов.

Если улица малозагружена, стоимость парковки на ней могут и снизить.

Заммэра подчеркнул, что улицы с пониженной загруженностью могут перевести в более дешевую категорию тарифов.

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Также стало известно, что 4 и 5 ноября (праздничные дни) парковка в Москве будет бесплатной на всех улицах, включая участки с повышенным тарифом. А вот 6 ноября парковки будут работать по тарифу воскресенья — бесплатно везде, кроме улиц с установленной стоимостью 380 рублей и 450 рублей в час. Парковки со шлагбаумом будут платными все дни.

Есть регион, в котором разрешили бесплатно парковать электромобили.



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