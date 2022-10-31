Здесь они встретились с представителями администрации Воронежской области, местным турбизнесом и СМИ.

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На круглом столе, который прошел в Воронеже в Доме журналистов, обсудили туризм в регионе в целом и конкретно — нюансы автомобильных путешествий по трассе М-4 «Дон».

По данным региональных властей, Воронежскую область в прошлом году посетило два миллиона гостей, в первом квартале 2022 года рост составил 14%.

Как отметил руководитель Департамента предпринимательства и торговли Воронежской области Сергей Корчевников, один из способов задержать автомобильных туристов в регионе — строить многофункциональные придорожные комплексы, включающие средства размещения, точки питания, развлекательные центры.

Вице-президент ЕСОТ Светлана Чичкина (на фото крайняя слева) по итогам первого дня автопробега уже смогла поделиться первыми результатами тестирования путешествия на машине на российский Юг. Автопутешественникам рекомендуют задержаться в Воронежской области — хотя бы для того, чтобы заехать в Рамонь посмотреть дворцовый комплекс принцессы Ольденбургской.

Директор по маркетингу и электронной коммерции горного курорта «Роза Хутор» Дмитрий Барашков (на фото второй справа) поделился опытом организации приема автотуристов на курорте.

Полную трансляцию круглого стола можно посмотреть в социальных сетях организаторов автопробега.

О путешествии

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Основная цель автопробега «PROстранствие — Едем на Роза Хутор!» — тестирование возможностей путешествия на автомобиле на российский Юг. Во время поездки участники протестируют все возможности придорожного сервиса и комфортность инфраструктуры, оценят работу бизнеса и властей в данной сфере в каждом регионе по пути следования, а также изучат достопримечательности и их доступность для автопутешественников.

7 бассейнов, 40 ресторанов, 2805 кают — видеоэкскурсия по крупнейшему круизному лайнеру.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: Depositphotos