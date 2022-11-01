Автопробег «PROстранствие — Едем на Роза Хутор!» посетил Ростов-на-Дону — журнал За рулем

Автопробег «PROстранствие - Едем на Роза Хутор!» посетил Ростов-на-Дону

Это очередной город на трассе М-4 «Дон», который команда автопутешественников тестировала на готовность принимать автомобильных туристов, отправляющихся на российский Юг.

Материалы по теме
Едем на Роза Хутор: стартовал автопробег

29 октября участники автопробега посетили Ростов-на-Дону, где встретились с представителями областной администрации, местным турбизнесом и СМИ. Донская столица уже достаточно давно развивает автомобильный туризм.

Ростов-на-Дону — крупнейший логистический транспортный узел с соответствующей инфраструктурой, которая постоянно совершенствуется. Даже несмотря на закрытый аэропорт, за девять месяцев этого года здесь приняли 1,5 млн туристов, за весь прошлый год эта цифра составила 2 млн, отметила начальник отдела по туризму Департамента экономики города Екатерина Дацкова.

Материалы по теме
Справедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоШтраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Рано или поздно это случится с вами в лифте

Автопробег «PROстранствие — Едем на Роза Хутор!» посетил Ростов-на-Дону

Во время пандемии, когда были закрыты границы для зарубежного туризма, здесь запустили проект «По дороге на Юг», рассчитанный на автопутешественников. Основная идея проекта — показать гостям, которые едут к Черному морю, что на самом деле отпуск начинается уже в Ростовской области и автомобилисты вполне могут отклониться от трассы, чтобы отдохнуть и посмотреть что-то интересное, познакомиться с легендарной донской кухней.

Материалы по теме
Назван способ сэкономить на поездках по стране этой осенью

Каждая точка маршрута «По дороге на Юг» находится не дальше 50 км от трассы М-4 «Дон» и доступна для посещения на машине. Например, чуть уйдя с маршрута, можно посетить уютный город Каменск-Шахтинский и парк «Лога» — чудесное место для семейного отдыха, где также побывала команда автопробега.

Дмитрий Барашков (соорганизатор пробега и директор по маркетингу горного курорта «Роза Хутор») провел для ростовчан презентацию курорта, после чего коллеги наметили пути дальнейшего сотрудничества.



Фото участников автопробега

Наше новое видео
5 метров, 9 мест, 106 л.с. — первый тест новой Нивы
Сделайте это при переобувке — сэкономите несколько тысяч рублей
Тест 9-местной Нивы! И необычной Гранты

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров409
Оцените материал
0:—1

Отзывы о Geely Atlas Pro

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: