Автопробег «PROстранствие - Едем на Роза Хутор!» посетил Ростов-на-Дону

Это очередной город на трассе М-4 «Дон», который команда автопутешественников тестировала на готовность принимать автомобильных туристов, отправляющихся на российский Юг.

Материалы по теме Едем на Роза Хутор: стартовал автопробег

29 октября участники автопробега посетили Ростов-на-Дону, где встретились с представителями областной администрации, местным турбизнесом и СМИ. Донская столица уже достаточно давно развивает автомобильный туризм.

Ростов-на-Дону — крупнейший логистический транспортный узел с соответствующей инфраструктурой, которая постоянно совершенствуется. Даже несмотря на закрытый аэропорт, за девять месяцев этого года здесь приняли 1,5 млн туристов, за весь прошлый год эта цифра составила 2 млн, отметила начальник отдела по туризму Департамента экономики города Екатерина Дацкова.

Во время пандемии, когда были закрыты границы для зарубежного туризма, здесь запустили проект «По дороге на Юг», рассчитанный на автопутешественников. Основная идея проекта — показать гостям, которые едут к Черному морю, что на самом деле отпуск начинается уже в Ростовской области и автомобилисты вполне могут отклониться от трассы, чтобы отдохнуть и посмотреть что-то интересное, познакомиться с легендарной донской кухней.

Материалы по теме Назван способ сэкономить на поездках по стране этой осенью

Каждая точка маршрута «По дороге на Юг» находится не дальше 50 км от трассы М-4 «Дон» и доступна для посещения на машине. Например, чуть уйдя с маршрута, можно посетить уютный город Каменск-Шахтинский и парк «Лога» — чудесное место для семейного отдыха, где также побывала команда автопробега.

Дмитрий Барашков (соорганизатор пробега и директор по маркетингу горного курорта «Роза Хутор») провел для ростовчан презентацию курорта, после чего коллеги наметили пути дальнейшего сотрудничества.