Нам рассказали, как водители обманывают комплексы видеофиксации ГИБДД

Стяжки, пленки, магниты, снежки — хитростей много, но с некоторыми из них удается бороться.

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О попытках обмана рассказал генеральный директор компании «Астралаб» (разрабатывает программное обеспечение для камер ГИБДД и ЦОДД) Сергей Ласкин «Газете.Ru».

Стяжки

Одно время хитрецы ставили на номера строительные нейлоновые стяжки (хомутики) — якобы на них держится госномер. С их помощью можно превратить девятку или тройку на номере в восьмерку. Но нейросеть быстро обучили бороться с этим мошенничеством.

Пленки

Также пытались использовать пленки в виде цифр и букв — инфракрасно-прозрачного пластика. Их автомобилисты приклеивали к госномерам, предварительно счистив с символов на номере черный слой краски. Внешне такой номер выглядит как обычно, но ночью комплексы видеофиксации с инфракрасной подсветкой сначала не могли распознать символы. Потом специалисты научили камеры бороться и с этим, поскольку на таких номерах немного читается рельеф, и идеально отразить свет через эту пленку невозможно.

Однако эти способы все еще могут сработать, если на дороге установлены устаревшие комплексы, а таких в России тысячи.

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Магниты

Также порой под госномер устанавливают электрическое устройство, которое с обратной стороны держит бумажку или листок от растения с маленьким магнитом. Этот листок удерживается магнитом и закрывает букву или цифру на номере, но в любой момент водитель может нажать на кнопку, деактивируя магнит, и листок упадет. В интернете продается много таких устройств. Но инспектор, заподозрив мошенничество, вправе направить авто на техэкспертизу, которая докажет, что водитель умышленно скрывал номер.

Снежки

Классическая история зимой — снежки, якобы случайно залепившие номер. Вот с этим бороться невозможно, камера, как рентген, не работает.

Грязные номера

Многие просто оставляют номера грязными, порой и камере, стоящей на высоте 8 метров на обочине, прочитать их не удается. Но за нечитаемые номера предусмотрен штраф в 500 руб., напомнил специалист.

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