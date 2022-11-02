Прототип нового Москвича появился в продаже — сколько стоит? — журнал За рулем

Прототип нового Москвича появился в продаже - сколько стоит?

Это китайский JS4 - потенциальный первенец бренда Москвич российской сборки. Но уже сейчас его можно купить - под брендом JAC.

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В России начались продажи кроссоверов JAC JS4, об этом сообщают «Китайские автомобили», уточняя, что премьера модели в РФ, вопреки ожиданиям, прошла без какой-либо презентации. Как бы то ни было, а машины уже можно приобрести у некоторых дилеров марки.

Правда, официальные цены пока не называются. Но есть ориентировочные:

  • Comfort,118 л.с., МКП — 1 999 000 рублей;
  • Luxury, 147 л.с., МКП — 2 099 000 рублей;
  • Luxury, 147 л.с., CVT — 2 249 000 рублей;
  • Flagship, 147 л.с., CVT — 2 399 000 рублей.

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Прототип нового Москвича появился в продаже — сколько стоит?

Прототип нового Москвича появился в продаже — сколько стоит?

Некоторые модели китайского бренда JAC послужат прототипами первых моделей возрожденного бренда Москвич. Судя по презентации, JS4 — один из них.

Фото из источника: https://vk.com/wall-93614683_34440 Китайские-автомобили.РФ / Depositphotos

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