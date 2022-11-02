В России начались продажи еще одного электромобиля. Есть цены! — журнал За рулем

В России начались продажи еще одного электромобиля. Есть цены!

Модель WOLV FC25 будет предлагаться в РФ в четырех версиях.

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Электрический грузовик WOLV FC25 уже можно заказать — нижегородская компания NEMO сообщила «Китайским автомобилям», что первые шасси разработки китайской компании Fengchuen уже выехали из Китая, а в России на них будут устанавливать различные надстройки. В связи с этим прайс-лист выглядит так:

  • бортовой — 2,725 млн рублей;
  • изотермический фургон — 2,85 млн рублей;
  • промтоварный фургон — 2,965 млн рублей;
  • рефрижератор — 3,375 млн рублей.

В любой из версий WOLV FC25 имеет грузоподъемность 800 кг, литий-железо-фосфатная батарея с подогревом обеспечивает запас хода около 200 км. «За рулем» уже протестировал этот субкомпактный грузовичок.

В России начались продажи еще одного электромобиля. Есть цены!

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