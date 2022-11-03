А перед этим его команда посетила Краснодар.

30 и 31 октября команда автопробега «PROстранствие — Едем на Роза Хутор!» провела в Краснодарском крае. Здесь проинспектировали гостиничные и ресторанные точки города, осмотрели достопримечательности, посетили Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, где обсудили с коллегами проблемы автотуризма.

Успешно прошла встреча с врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаилом Зарицким.

Представители Евразийского содружества специалистов туриндустрии — ЕСОТ, входящие в состав команды автопробега, вручили Михаилу Зарицкому награду — Гран-при IV международного маркетингового конкурса в сфере туризма «PROбренд»-2022 в номинации «Брендинг территории».

После караван внедорожников на кроссоверах Chery Tiggo 8 Pro Max отправился к конечной точке путешествия — на горный курорт «Роза Хутор».

«Роза Хутор» — популярнейший российский горнолыжный курорт, расположенный на Северном Кавказе, на северо-востоке от Сочи. Его колоссальная территория охватывает речную долину, склоны и занимает часть земель Сочинского национального парка.

На территории «Роза холл» проходит «3i forum», и команда успела принять участие в этом мероприятии. Светлана Чичкина, вице-президент ЕСОТ, подвела итоги пробега, кратко описала маршрут и рассказала о выполнении поставленных перед командой задач.

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Основная цель автопробега «PROстранствие — Едем на Роза Хутор!» — тестирование возможностей путешествия на автомобиле на российский Юг. Во время поездки участники испытали все возможности придорожного сервиса и комфортность инфраструктуры, оценили работу бизнеса и властей в сфере автотуризма в регионах по пути следования, изучили достопримечательности и их доступность для автопутешественников.

Фото участников автопробега