Не смотрите на созвучность названия с «Ё-мобилем» — тут, скорее, ассоциации со знаменитым Smart.

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В ближайшее время в России появятся ситикары YOYO от китайской компании XEV. Об этом заявил официальный дистрибьютор компании, ООО «Куаттро Моторс Рус». Впрочем, некоторая информация о машинах просочилась ранее — по неофициальным каналам.

В частности, «За рулем» уже сообщал, что кузова этих машин печатают на 3D-принтере, а мощность электромотора составляет 20 л.с., что для городской машинки, типа широко известного Smart, вполне достаточно.

Компания сообщает, что полного заряда батареи хватит на 150 км пути, но главная фишка в том, что ее можно за пять минут сменить на новую, полностью заряженную.

Производители подчеркивают безопасность автомобиля, соответствующую европейским стандартам. Рама YOYO выполнена из высокопрочной стали. В двухместном салоне — панорамная крыша и большой мультимедийный планшет с интеграцией смартфона.

Как говорят в российском представительстве бренда, YOYO готов совершить прорыв в городской мобильности России.

Фото: Куаттро Моторс Рус