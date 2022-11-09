Речь идет только об одной дороге — Московском скоростном диаметре (это северо-восточная и юго-восточная хорды).

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Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру составит 950 рублей, если ехать по нему от начала и до конца. Платить автомобилистам придется уже через пару месяцев. Но не всем.

О том, кто будет платить, а кто — нет, а также о способах оплаты и других особенностях проезда по Московскому скоростному диаметру рассказывает главный редактор журнала «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России.

главный редактор журнала «За рулем»:

— Была надежда, что платный проезд не введут, но нет: со 2 января 2023 года проезд по Московскому скоростному диаметру для транзитных автомобилей станет платным. Тариф — 950 рублей.

Бесплатным проезд будет только для транспорта, зарегистрированного в Москве и Московской области.

Для всех остальных, кто проезжает транзитом в течение двух часов, — платно. То есть, если проскочил транзитом (въехал с Горьковского шоссе и выскочил в сторону Питера) — заплатишь. А если въехал в Москву, проехал по части МСД, заехал в ресторан или в кино и потратил на это больше двух часов — тогда можешь не платить.

Мониторить транспорт будут камерами. Оплата — через сайт или приложение «Парковки России».

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Что, если вы прописаны в Москве, а машина — рязанская? Если не выезжать за пределы Москвы, то проезд по Московскому скоростному диаметру будет бесплатным.

А вот вопрос — если я живу в Москве и машины зарегистрированы в Москве, но на одной из них стоят номера другого региона (был период, когда так можно было), то буду ли я платить? Пока неясно, но это обязательно станет понятно уже в январе.

Названы марки с самыми провальными продажами — один известный бренд продал в октябре один-единственный автомобиль на всю страну.

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Фото: Иван Карпов / Unsplash и «За рулем»