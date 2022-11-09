Владельцев дорог обяжут отчитываться о ремонтах, перекрытиях и жалобах россиян

В Госдуме в ближайшее время собираются принять соответствующий закон.

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Владельцам дорог будет грозить штраф до 200 тыс. руб. за отказ передать данные о ремонтах, ограничениях движения, жалобах граждан в систему контроля дорожных фондов (СКДФ). Соответствующий закон Госдума примет в ближайшее время, а вступит он в силу в 2024–2025 годах, сообщает «Коммерсант».

Создать «общедоступную» информационную систему контроля за использованием средств дорожных фондов Владимир Путин поручил в 2018 году. Новая система уже работает в пилотном режиме (скдф.ру).

СКДФ могут использовать и автомобилисты: получить информацию о любой российской дороге, выяснить сроки ремонта, выделенные на это средства, направить жалобу (и прочитать уже поступившие), посмотреть ограничения в движении и т. д.

Дорожников обяжут загружать в СКДФ соответствующую информацию, а за отсутствие сведений будут налагать штрафы по дифференцированной системе.

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Так, если, например, Росавтодор (как владелец федеральных дорог) не предоставит сведения в СКДФ, то его оштрафуют на 50–150 тыс. руб., а штраф для муниципалитета, владеющего местной дорогой, составит 5–15 тыс. рублей.

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