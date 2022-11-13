Названы самые экономичные и самые «прожорливые» автомобили

Эксперты американской компании Zutobi выяснили, какие автомобили самые дешевые в эксплуатации. А также выявили «лидеров», потребляющих слишком много бензина. Расчет сделан в долларах, цены на топливо также приведены американские (литр топлива там стоит чуть больше 1 доллара).
Самые экономичные
В тройку лидеров этой группы попали два «японца» и «кореец».
Honda Fit 2018 (1,5 л, АКП)
Это самая дешевая марка в списке самых популярных автомобилей. Конкретный пятидверный хэтчбек считается в США малолитражным автомобилем. Средняя стоимость бензина в год для Fit составит примерно 3817 долларов (232 760 рублей).
Hyundai Accent 2022 (1,6 л АКП)
Accent 2021 года был назван US News «Лучшим малолитражным автомобилем за свои деньги», поэтому неудивительно, что эта модель вошла в тройку самых экономичных автомобилей. За год бензин обойдется американцам в 3817 долларов.
Toyota Yaris (2020) (1.5L МКП)
Эта снятая с производства модель Toyota занимает второе место среди самых дешевых автомобилей. Стоимость топлива на год эксплуатации Yaris обходится примерно в 3944 доллара (240 505 рублей).
Самые «прожорливые»
В этой группе два «американца» и «японец».
Ford F-150 Raptor (2022) (3,5 л. АКП)
Модель Ford F-150 Raptor — это заводское прозвище, используемое Ford Motor Company для того, чтобы показать высокую производительность модели.
Raptor 2022 года — один из самых «прожорливых» авто в списке: бензин для него обойдется примерно в 5853 доллара в год (357 тыс. руб.).
Toyota 4Runner 2022 (4 л., АКП)
Модель немного уступает GMC Sierra по эксплуатационным расходам. 4Runner — внедорожник, выпускаемый японским производителем Toyota, который продается по всему миру с 1984 года, представлено уже пятое поколение модели. Для нового 4Runner 2022 года потребуется бензина на 5344 доллара в год (326 тыс. руб.).
GMC Sierra (2022) (5,3 л, АКП)
Легкий пикап с множеством обновлений в 2022 году, включая модернизированный салон с повышенным комфортом и более качественными материалами. Sierra оснащена двигателем EcoTec V8, что делает его одним из самых дорогих автомобилей по заправке топливного бака. В год, по подсчетам специалистов, это выльется в 5216 долларов (318 тыс. руб.).
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