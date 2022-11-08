В России бум на китайские авто: дилеры спешат откликнуться на спрос

Сейчас по всей стране количество официальных торговых центров приближается к тысяче, и это еще не предел.

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Новые автосалоны китайских брендов открываются в РФ рекордными темпами: с начала года их количество возросло почти на 300 шоурумов, в целом по стране их насчитывается 936, сообщает РИА Новости со ссылкой на обзор «Открытие Авто».

Автосалоны открывают очень быстро — почти триста из них появилось только в текущем году.

Лидеры по дилерообразованию — марки Chery (ее суббренды — Exeed и Omoda) и Geely. Только у марки Exeed открылось 48 новых салонов. Также 47 новых франшиз купили осенью дилеры новой марки Omoda. Дилерская сеть «материнской» Chery также обновилась почти на четверть, открылось 42 новых салона. В целом Chery рекордсмен среди всех китайских брендов — у нее 167 шоурумов в России.

У Geely за 10 месяцев открылось 44 шоурума, большая часть — осенью. Всего дилерских центров марки — 133.

У FAW с начала года открыли 41 салон (всего — 102), у Changan — с начала года открыли 26, итого 100.

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При этом Haval, у которого есть завод под Тулой, не спешит так же стремительно расширять дилерскую сеть. В последнее время у марки появилось 10 новых шоурумов, а всего их 118.

Даже у совсем новых брендов Voyah и Skywell, недавно зашедших на российский рынок, этой осенью уже появилось по три новых салона, а у GAC — один новый шоурум.



Китайцы не только открывают новые автосалоны, но и завозят свежие машины.

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Фото: Максим Шипенков/ТАСС