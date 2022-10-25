FAW Bestune T77: в России появилась комплектация с круговым обзором

Китайский производитель FAW представляет новую топовую комплектацию для среднеразмерного городского кроссовера Bestune T77 — Prestige Plus. В ней появилась система кругового обзора на 360°, её камеры встроены спереди и сзади в боковые зеркала автомобиля.
За FAW Bestune T77 в комплектации Prestige Plus попросят 2 332 000 рублей.
До сих пор модель в России была представлена в трех версиях: Luxury с механической коробкой передач, а также Luxury и Prestige с 7-ступенчатым роботом с двойным сцеплением.
На комплектацию Prestige приходилось 58% всех продаж модели. В ближайшие три месяца Prestige Plus будет предлагаться наряду с тремя прежними версиями, а потом она полностью вытеснит Prestige.
FAW Bestune T77 продается в России с конца 2021 года. Этот среднеразмерный кроссовер находится между двумя другими представленными в РФ моделями китайского производителя — Х40 и Х80. Его длина составляет 4525 мм, ширина — 1845 мм, высота — 1615 мм, колесная база — 2700 мм.
FAW Bestune T77 для российского рынка оснащается передним приводом и 1,5-литровым турбомотором мощностью 160 л.с.
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Фото: FAW