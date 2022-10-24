Стало известно, каких «китайцев» лучше покупают на вторичном рынке — журнал За рулем

Стало известно, каких «китайцев» лучше покупают на вторичном рынке

В тройку самых популярных брендов попали Chery, Lifan и Geely.

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Статистику продаж с января по сентябрь 2022 года проанализировали по запросу «Российской газеты» специалисты портала «Авито Авто».

Список получился такой:

  • Chery — 31,8% от всех продаж китайских машин на российском рынке
  • Lifan — 20,2%
  • Geely — 18,8%.
  • Great Wall — 11,3%
  • Haval — 6,5%.

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В рейтинг самых продаваемых машин попали кроссоверы и седаны.

Наиболее популярной моделью в топ-15 стал Chery Tiggo с долей продаж 8,4%. Догоняет его Lifan Solano — 6,6%, на третьем месте Lifan X60 — 5,7%. Далее идут Chery Amulet  — 4,9%, Geely Emgrand EC7 — 4,8%.

В топ-15 самых продаваемых моделей также вошли Geely MK, MK Cross и Atlas; Great Wall Hover H5 и H3; Lifan Smily и Breez; Chery Tiggo 4, Bonus и и Fora.

Цены и предложение

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Здесь, как и везде, всё зависит от возраста. Китайские авто до 2 лет в январе-сентябре предлагали, в среднем, за 1,95 млн рублей, от 2 до 4 лет — 1,33 млн рублей, от 4 до 7 лет — 699, тыс. рублей. Средняя цена «китайца» старше 7 лет составила 250 тыс. рублей.

Эксперты отмечают, что на вторичном рынке в последнее время стало больше машин из КНР до двух лет. За первое полугодие 2021-го таких было 6,9%, а за тот же период 2022-го уже 15,1%. Аналитики объясняют это тем, что на рынке новых машин резко увеличилась доля авто из Поднебесной.


Фото: Depositphotos

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