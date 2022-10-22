Европейцы испугались нашествия «китайцев» и просят принять меры

Глава Stellantis просит повысить пошлины на китайские электромобили.

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На Парижском автосалоне (проходит с 17 по 23 октября 2022 года) европейцы «вдруг» заметили, как много стало китайских брендов, особенно в сфере электромобилей. И отнюдь не все в восторге от этого, больше того, крупные производители Европы требуют от своих правительств срочно принять меры.

Так, главный исполнительный директор Stellantis Карлос Таварес хочет видеть более высокие пошлины на автомобили китайского производства, поступающие в Европу, пишет Automotive News Europe.

«Очень просто, мы должны попросить Европейский Союз ввести в Европе такие же условия для китайских производителей, на которых мы, западные производители, конкурируем в Китае», — сказал Таварес журналистам в кулуарах Парижского автосалона.

То есть китайские бренды сейчас платят пошлину в размере 10% при ввозе автомобилей в Европейский Союз, в то время как европейские автопроизводители — от 15 до 25% при импорте автомобилей европейского производства в Китай.

Таварес сослался на президента Макрона, с которым он это обсуждал и который все понимает, но считает, что сначала страны Евросоюза должны поддержать это предложение. Он также уверен, что китайцы будут сильно демпинговать, чтобы укрепиться на европейском рынке. И, судя по всему, это не только его мнение, просто он осмелился произнести это вслух.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

Китайцы не заморачиваются так, чтобы сделать один автомобиль на 7–8 лет. Они работают по принципу: вас что-то не устраивает? Мы завтра же все доработаем, сделаем обновленную модель. Они сейчас этим будут брать — быстрыми обновлениями. И, конечно же, ценой.

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По мере того, как европейцы придумывают себе разные препоны, китайцы пытаются эти препоны обойти и будут давить предложением. И если европейцы не введут барьеры, о которых говорит Таварес, вполне возможно, что им в какой-то момент придется пересесть на китайские автомобили. Не в смысле, что их заставят, а в смысле, что сама жизнь вынудит. Потому что это будет проще, дешевле и чем-то привлекательнее. Кроме того, у китайцев огромное продвижение по части электромобилей, и они лидеры в производстве батарей.

Машины из КНР пока нельзя назвать идеальными, но они становятся все лучше и лучше, об этом в нашем материале.



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Фото: Depositphotos и «За рулем»