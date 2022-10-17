Эксперт назвал основные минусы китайских авто

Машины из КНР пока нельзя назвать идеальными, но они становятся все лучше и лучше.

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На российском автомобильном рынке становится все больше китайских брендов. В Китае существует около 500 автопроизводителей, которые стали делать очень неплохие машины. За последние двадцать лет они проделали большой путь навстречу потребителю. Когда они начинали, то во многом заимствовали чужие технологии, сегодня тоже используются и патенты, и лицензии, создаются совместные производства, напомнил в интервью радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Качество авто из КНР все лучше, они современные, с прекрасным дизайном, но у них есть характерные «болезни».

Низкая цена китайских машин достигается не только массовостью производства, но и экономией. Это и тонкий металл и не доведенные до ума узлы и агрегаты.

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«Например, иногда бывает неидеальная связь коробки с двигателем, потому что это серьезный инженерный труд, к которому европейцы шли долгие годы. Это же касается и подвески. Но мы привыкнем и обязательно будем на них ездить», — считает Ян Хайцеэр.

Опыт эксплуатации китайских авто небольшой, поэтому пока неизвестно, насколько они долговечны, ремонтопригодны и неприхотливы. Хорошо, что китайские машины уже появились в такси и каршеринге. Здесь они пройдут проверку на прочность, отметил эксперт.