Россияне начали менять на «китайцев» европейские и японские машины — журнал За рулем

Россияне начали менять на «китайцев» европейские и японские машины

Причин тут как минимум две.

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При покупке китайских премиальных кроссоверов в трейд-ин сдают чаще всего европейские и японские машины премиум-класса. Доля такого «обмена» сейчас составляет 35–37%, передает «МК» слова руководителя премиального китайского бренда Exeed в России Геннадия Баранова.

Причем меняют не 10-15-летние машины, а вполне свежие.

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Клиенты говорят, что причиной стало ставшее неподъемно дорогим сервисное обслуживание европейского и японского «премиума». Кроме того, приходится долго ждать запчастей, с которыми наблюдаются перебои.

Китайцы, в свою очередь, стараются укрепить образ премиум-марки из КНР различными бонусными программами, сервисами автоконсьержа, помощи на дорогах. Например, минувшим летом стартовала акция по бесплатному проезду владельцев новых Exceed по трассе М4 «Дон».

Фото: ТАСС

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