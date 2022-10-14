Китайские автокомпании пытаются завоевать покупателя не только интересными новинками, но и сервисом.

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Буквально еще до февраля этого года рынок был поделен между корейскими, европейскими производителями и АВТОВАЗом. Хоть китайские автомобили и стоили дешевле, они не могли занять свою нишу.

Регулярный рейтинг заметности автомобильных марок, подготовленный экспертами Ромир, показывает, что китайские производители еще 5–6 лет назад не пользовались популярностью среди россиян, и лишь сейчас, последние несколько лет, такие марки, как Chery, Geely, Haval, набрали популярность среди автомобилистов.

В плену у стереотипов

Все дело в том, что в середине 1990-х годов в Китае автомобили в большинстве своем производили независимые компании, которые пытались как можно скорее организовать производство и продажу собственных автомобилей. Порой они просто копировали, и не всегда удачно, иностранные модели. Учитывая небольшой опыт и невысокую техническую базу, качество большинства автомобилей оставляло желать лучшего.

Потом стереотип дешевого, но некачественного автомобиля прочно закрепился за китайскими брендами, хотя с тех пор была проделана большая работа. К концу 2010-х годов многие китайские марки кардинально переработали свои продуктовые линейки, улучшили дизайн и качество автомобилей. Аккуратнее стала сборка, улучшились эргономические, органолептические и эксплуатационные свойства автомобилей. Стали появляться современные системы активной и пассивной безопасности, стало больше электроники как в части систем комфорта и развлечений, так и в части настроек управления машиной.

Прорыв

Сегодня уже знакомые нам бренды делают акцент на более современном оборудовании, стиле и ярком дизайне. Все это соответствует стилю жизни людей, в чье поле зрения попадают китайские бренды. Это люди, которые ведут активный образ жизни, занимаются спортом, стремятся к общению с друзьями, а поэтому ценят свое время и деньги.

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Теперь китайские автомобили пытаются завоевать покупателя не только качеством продукта, но и сервисом. В рейтинге марок по уровню удовлетворенности обслуживания Ромир (продажа новых а/м и сервисное обслуживание) китайский Geely вышел на второе место весной 2022-го, набрав с июля 2021 года целых 16 пунктов. Его опережает только Hyundai. Хорошие показатели также у Haval — он на шестом месте. Cherry занял почетное место в центре рейтинга топ-20 (10-е место) и показал положительную динамику.

Инфографика Ромир

Покупатели

Изменилась и целевая аудитория — если еще лет 10 назад основными покупателями китайских авто была молодежь и более возрастая группа (55+ лет), которым был необходим бюджетный автомобиль, то сейчас заметно смещение в сторону более платежеспособного сегмента 25–45 лет. Сегодня китайские бренды (особенно ведущие: Haval, Geely, Chery) отвечают запросам целевой аудитории, для которых в приоритете — технологичность, современность, стиль, динамика и рациональная цена. Эти люди ведут активный образ жизни, занимаются спортом, стремятся к общению с друзьями, а поэтому ценят время и деньги.

Публикация подготовлена по материалам эксперта Ромир Людмилы Фуковой и независимого эксперта Сергея Бургазлиева.