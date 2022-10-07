Всё выше и выше: в топ-15 кроссоверов российского рынка уже 6 «китайцев»

Времена меняются, вместе с ними меняется и российский авторынок. Если раньше покупку китайского кроссовера многие даже не рассматривали, то в нынешних условиях ставшее неподъемно дорогим сервисное обслуживание вынуждает порой менять даже почти новые европейские и японские авто на «китайцев». Да и на рынке новых выбор существенно сузился.
Это подтверждает и статистика Ассоциации европейского бизнеса: даже в топ-5 самых продаваемых автомобилей сентября (не только кроссоверов!) прочно заняли положение два «китайца» — Haval и Geely. Мы же в этой публикации рассмотрим «пятерку» наиболее успешных китайских кроссоверов, которые вошли в топ-15 SUV сентября.
На втором месте после отечественной Нивы (3493 шт.) теперь Haval Jolion с результатом 2313 проданных авто (рост продаж в 3,3 раза к сентябрю 2021 г.).
Далее последовательно среди популярных кроссоверов расположились следующие китайские модели:
- Geely Coolray — 1341 шт.(+25%), 5-е место
- Geely Atlas Pro — 661 шт. (+73%), 8-е место
- Haval F7 — 491 шт. (-55%), 10-е место
- Geely Tugella — 439 шт. (увеличение в 2 раза), 19-е место
- Haval F7X — 330 шт. (-72%), 15-е место.
По мере «вымывания» европейских и японских SUV китайские модели будут подниматься все выше, ведь конкуренцию им теперь могут составить лишь отечественные Niva и Patriot, да еще корейские Hyundai Tucson, Santa Fe, Creta, а также Kia Seltos и Sportage. Так что картина в топе самых продаваемых автомобилей российского рынка продолжит меняться.
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Фото: EPA/MAXIM SHIPENKOV/ТАСС