Всё выше и выше: в топ-15 кроссоверов российского рынка уже 6 «китайцев»

Два из них — Haval Jolion и Geely Coolray, уже не первый месяц в ведущей «пятерке» продаж.

Материалы по теме Россияне начали менять на «китайцев» европейские и японские машины

Времена меняются, вместе с ними меняется и российский авторынок. Если раньше покупку китайского кроссовера многие даже не рассматривали, то в нынешних условиях ставшее неподъемно дорогим сервисное обслуживание вынуждает порой менять даже почти новые европейские и японские авто на «китайцев». Да и на рынке новых выбор существенно сузился.

Это подтверждает и статистика Ассоциации европейского бизнеса: даже в топ-5 самых продаваемых автомобилей сентября (не только кроссоверов!) прочно заняли положение два «китайца» — Haval и Geely. Мы же в этой публикации рассмотрим «пятерку» наиболее успешных китайских кроссоверов, которые вошли в топ-15 SUV сентября.

На втором месте после отечественной Нивы (3493 шт.) теперь Haval Jolion с результатом 2313 проданных авто (рост продаж в 3,3 раза к сентябрю 2021 г.).

Далее последовательно среди популярных кроссоверов расположились следующие китайские модели:

Geely Coolray — 1341 шт . (+25% ), 5-е место

Coolray — 1341 шт (+25% место Geely Atlas Pro — 661 шт . (+ 73% ), 8-е место

Atlas Pro — шт 73% место Haval F7 — 491 шт . (- 55% ), 10-е место

— шт 55% место Geely Tugella — 439 шт . (увеличение в 2 раза), 19-е место

Tugella — шт (увеличение в 2 раза), 19-е место Haval F 7 X — 330 шт. (-72%), 15-е место.

По мере «вымывания» европейских и японских SUV китайские модели будут подниматься все выше, ведь конкуренцию им теперь могут составить лишь отечественные Niva и Patriot, да еще корейские Hyundai Tucson, Santa Fe, Creta, а также Kia Seltos и Sportage. Так что картина в топе самых продаваемых автомобилей российского рынка продолжит меняться.