Всё выше и выше: в топ-15 кроссоверов российского рынка уже 6 «китайцев» — журнал За рулем

Всё выше и выше: в топ-15 кроссоверов российского рынка уже 6 «китайцев»

Два из них — Haval Jolion и Geely Coolray, уже не первый месяц в ведущей «пятерке» продаж.

Материалы по теме
Россияне начали менять на «китайцев» европейские и японские машины

Времена меняются, вместе с ними меняется и российский авторынок. Если раньше покупку китайского кроссовера многие даже не рассматривали, то в нынешних условиях ставшее неподъемно дорогим сервисное обслуживание вынуждает порой менять даже почти новые европейские и японские авто на «китайцев». Да и на рынке новых выбор существенно сузился.

Это подтверждает и статистика Ассоциации европейского бизнеса: даже в топ-5 самых продаваемых автомобилей сентября (не только кроссоверов!) прочно заняли положение два «китайца» — Haval и Geely. Мы же в этой публикации рассмотрим «пятерку» наиболее успешных китайских кроссоверов, которые вошли в топ-15 SUV сентября.

На втором месте после отечественной Нивы (3493 шт.) теперь Haval Jolion с результатом 2313 проданных авто (рост продаж в 3,3 раза к сентябрю 2021 г.).

Материалы по теме
Дорога в школу — как обезопасить ребенкаШтраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Громкие ЧП в России: человеческий фактор или техника подвела?

Далее последовательно среди популярных кроссоверов расположились следующие китайские модели:

  • Geely Coolray — 1341 шт.(+25%), 5-е место
  • Geely Atlas Pro — 661 шт. (+73%), 8-е место
  • Haval F7  491 шт. (-55%), 10-е место
  • Geely Tugella — 439 шт. (увеличение в 2 раза), 19-е место
  • Haval F7X — 330 шт. (-72%), 15-е место.

Материалы по теме
Эти автомобили (до 1,5 млн) покупают охотнее всего

По мере «вымывания» европейских и японских SUV китайские модели будут подниматься все выше, ведь конкуренцию им теперь могут составить лишь отечественные Niva и Patriot, да еще корейские Hyundai Tucson, Santa Fe, Creta, а также Kia Seltos и Sportage. Так что картина в топе самых продаваемых автомобилей российского рынка продолжит меняться.



Фото: EPA/MAXIM SHIPENKOV/ТАСС

Наше новое видео
Тест нового кроссовера. Опять «китаец»? Не совсем
На каких самокатах нельзя ездить по тротуарам?
Аурус Комендант — подробный обзор

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров459
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: