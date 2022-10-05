Стало известно, как изменились запросы автомобилистов при выборе б/у

Россияне буквально за год изменили свои предпочтения.

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Большинство россиян подыскивают на вторичном рынке автомобили возрастом 10 лет с пробегом от 150 до 170 тысяч километров, рассказал в интервью радио Sputnik президент Союза автоэкспертов и оценщиков Олег Амиров. Основной запрос на рынке сейчас выглядит именно так.

Годом ранее потенциальные покупатели б/у машин предъявляли более высокие требования. Люди искали автомобили возрастом от пяти до семи лет с пробегом до 100 тысяч километров. Это был самый распространенный запрос.

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Понятно, что на предпочтения покупателей повлиял рост цен на подержанные машины. Если раньше за 500 тысяч рублей можно было купить 5-7-летний автомобиль с пробегом под 100 тысяч, то сейчас за авто с такими характеристиками просят уже 700–900 тысяч рублей. В результате покупатели вынуждены были снизить планку запроса.