Можно ли сделать дом из самосвала? Посмотрите сами

Автомобиль получился подготовленным к зимним путешествиям и приключениям.

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Сложно себе представить, чтобы кто-то, глядя на самосвал, подумал «Вот бы в нем жить!». Но, видимо, так оно и было. Этот GMC C7500 на видео ниже раньше был самосвалом и снегоуборщиком.

Сделали этот кемпер Рэй и Тревор, а на его строительство ушло несколько месяцев. И да — делался дом на колесах специально для путешествий по Аляске. Отсюда и оснащение.

Внутри есть дровяная печь, которая нужна на случай выхода из строя более современной системы отопления или тогда, когда усилий современной системы по обогреву помещения будет недостаточно. Также есть резервуар для воды и водопровод, которые находятся внутри «помещения» и не будут замерзать.

Из прочих удобств — двухспальная кровать, небольшой шкаф, полноценная ванная комната с биотуалетом и душем, а также большая кухня с трехконфорочной плитой. Холодильник и морозильная камера спрятаны и выдвигаются из-под столешницы. Имеется даже шикарное подвесное кресло, в котором так хорошо бездельничать.

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Из других особенностей — кондиционер и солнечная батарея мощностью 1850 Вт на крыше, увеличенный дорожный просвет и полный привод, а также «люстра» над кабиной яркостью 44 500 люмен. Во внешних отсеках спрятаны два отдельных баллона с пропаном, который нужен не только для плиты, но и для нагрева воды.

Сзади к дому на колесах цепляется трейлер — это мобильный гараж, в котором хранятся мотоциклы и различное снаряжение, включая бензопилы, сварочное оборудование, инструменты и многое другое.

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Фото: Brandon Mowinkel / Unsplash

Видео: YouTube