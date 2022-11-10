В России начались продажи нового необычного Mitsubishi

Внешне он похож на кроссовер, а его салон может трансформироваться, как у минивэна.

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В нашу страну по схеме параллельного импорта начали поставлять новый Mitsubishi Xpander. Это кроссвэн, который имеет внешность кроссовера и салон минивэна, причем с тремя рядами сидений.

Оснащается кроссвэн экономичным 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 105 л.с. и автоматической коробкой передач. Привод у Xpander только передний.

Длинна кроссвэна составляет 4475 мм, ширина — 1750 мм, а высота — 1700 мм. Размер колесной базы впечатляет — 2775 мм. То есть автомобиль примерно на 15 см короче, чем Hyundai Tucson. Но колесная база у японского кроссвэна больше.

В оснащение автомобиля входят, например: антипробуксовочная система и система помощи при торможении, а также система помощи при старте в гору, есть датчик давления в шинах, ABS и система стабилизации, кондиционер, круиз-контроль и камера заднего вида. Кроме того, в машине есть мультируль, электростеклоподъемники, мультимедийная система, поддерживающая Android Auto и CarPlay.

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Стоимость Mitsubishi Xpander составляет от 1 980 000 рублей. Самая дорогая версия обойдется в 2,6 млн рублей. Машины поступили сразу в несколько российских городов, и ехать за ними далеко не придется.

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Фото: Mitsubishi