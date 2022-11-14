Этот седан скоро появится в России. Спорим, вы его знаете?

В ближайшем будущем в России должны стартовать продажи китайского электромобиля Dongfeng Fukang ES600 — договор с производителем на поставку машин подписала компания «Электроавто» («Автолайт»).
Фактически Dongfeng Fukang ES600 — это хорошо известный россиянам Peugeot 408. Однако начинка у него электрическая.
Модель совсем свежая — с марта текущего года ее делают на Dongfeng Peugeot-Citroen Automobile (DPCA), совместном предприятии Dongfeng и PSA.
Это уже третья схема доставки в РФ продукции Dongfeng.
Напомним, помимо грядущего посредничества «Электроавто» китайская компания продает машины через официальное представительство, а также поставляет машинокомплекты на липецкий «Моторинвест», где из них собирают седаны Evolute i-Pro.
- Похожая многовариантность на российском рынке просматривается у компании JAC — у нее в России есть дистрибьютор и дилерская сеть, но планируется и сборка машин под брендом Москвич.
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Источник: Русский автомобиль
Фото: Dongfeng.