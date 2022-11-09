Собянин рассказал, откуда будут подвозить запчасти для Москвичей

В столице появится новый транспортно-логистический центр.

Новый транспортно-логистический центр (ТЛЦ) сможет обрабатывать до 5,6 млн тонн грузов в год — и, в том числе, снабжать компонентами завод Москвич, до недавнего времени носивший имя Рено Россия.

Центр создается по соглашению между РЖД и КАМАЗом, уточнил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава столицы отметил, что ТЛЦ будет носить имя «Южный порт» и расположится в Печатниках. Будут построены контейнерная и универсальная площадки для тяжеловесных грузов, а также складской комплекс.

Основную загрузку центра после его открытия обеспечит как раз завод Москвич. В своем сообщении Собянин еще раз подтвердил, что к выпуску автомобилей предприятие вернется в конце текущего года.

Напомним, выпускать планируется уже не Renault, а кроссоверы JAC под российским брендом — с прицелом на дальнейший переход к собственной платформе.

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Фото: АГН «Москва»