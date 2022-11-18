Движение по Крымскому мосту вновь приостановят

19 ноября Крымский мост, который после повреждений восстанавливают ремонтники, закроют для проезда автомобилей.
8 ноября мост уже закрывали для движения транспорта по той же причине.
Сооружение будет перекрыто на 12 часов, сообщают в Министерстве транспорта Республики Крым.
«С 04:00 до 16:00 движение автомобилей по Крымскому мосту в связи с проведением технологических работ будет остановлено», — уточнили в администрации региона.
Тех, кто планировал поехать с полуострова в Краснодарский край или наоборот, просят перенести поездку, чтобы не стоять в очереди. А грузовым машинам порекомендовали ехать через новые территории РФ (часть Херсонской и Запорожской областей и ДНР).
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Источник: Минтранс РК
Фото: government.ru