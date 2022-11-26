Названы лучшие транспортные профессии будущего

Они востребованы уже сегодня, и чем дальше, тем выше будет спрос на этих специалистов.

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Транспортная отрасль постоянно развивается. Уже утверждена отраслевая концепция подготовки кадров до 2035 года, в рамках которой планируют запустить не менее 50 новых образовательных программ.

Процессы доставки товаров роботизируются, внедряются беспилотные системы управления, начинается переход на экологически чистые источники энергии. Обслуживать все это должны квалифицированные кадры и специалисты. А если технологии новые, то и профессии должны быть инновационными и многофункциональными. Чем будет заниматься сотрудник транспортной отрасли ближайшего будущего? Вот четыре самые интересные профессии.

Архитектор интеллектуальных систем управления

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Беспилотный транспорт — это уже не далекое будущее, а, скорее, настоящее. Недавно президент России Владимир Путин заявил о лидерстве страны в области беспилотного транспорта, отметив, что эта отрасль в РФ находится в продвинутом состоянии. По его словам, интересные и перспективные разработки уже есть у российских компаний, в том числе у КАМАЗа и Яндекса. В прошлом году в Минтрансе сообщали, что на развитие беспилотного транспорта планируют потратить 839 млрд рублей до 2030 года (почти по 100 млрд рублей в год).

Поэтому нужны специалисты, которые могут разрабатывать и создавать программное обеспечение для беспилотного транспорта и систем управления транспортными потоками, а также контролировать интеллектуальные системы управления. Также уже в скором времени системы управления транспортом неизбежно будут работать без участия человека. Разработчики таких систем уже очень востребованы.

Строитель «умных» дорог

В России количество интеллектуальных транспортных систем (ИТС) постоянно растет. Это комплексы, состоящие из современных информационных, коммуникационных и телематических технологий, и главное — технологий управления. Один из простых примеров — датчики ГЛОНАСС, которые следят за городским транспортом. Другой пример ИТС — безбарьерная технология взимания платы на ЦКАД.

ИТС могут оптимизировать транспортные потоки и бороться с пробками на дорогах.

28% автомобилистов ежегодно тратят в пробках больше недели, еще 25% водителей проводят в пробках меньше недели в год. Каждый четвертый российский автомобилист ежедневно до получаса проводит в дорожных заторах, а каждый пятый простаивает в ежедневных пробках до полутора часов.

Внедрение ИТС проходит в два основных этапа — построение цифровой инфраструктуры и сбор и обработка информации о состоянии трафика. Сначала на дорогах устанавливаются высокоточные камеры, радары и лидары, затем с помощью этих устройств происходит сбор информации. В результате становится видна всеобъемлющая картина дорожной ситуации в городе, и ее можно оптимизировать.

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До недавнего времени ИТС внедряли, в основном, в Центральной части России. Но сегодня это направление распространяется на всю Россию, и появляется возможность в режиме реального времени контролировать дорожный трафик, устраивая «зеленые волны» для транспортных потоков, позволяя водителям быстрее проехать в центр на работу или обратно домой.

Поэтому есть потребность в строителях «умных» дорог и в специалистах, умеющие обслуживать их инфраструктуру. Таким специалистам предстоит постоянно совершенствовать свои знания и обучаться.

Проектировщик высокоскоростных железных дорог

Специалист будет заниматься проектированием путей, станций и транспортных развязок для высокоскоростных железных дорог с учетом особенностей территорий и климатических условий. Эта отрасль уже начала развиваться в России.

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в России — лишь часть национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Предполагается, что скорость движения поездов на ней будет составлять около 400 км/ч (для примера, «Сапсан» развивает скорость до 180–200 км/ч, и только на некоторых участках — до 250 км/ч).

Обеспечение безопасности на дорогах

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Важная роль в развитии всей транспортной системы страны отводится обеспечению безопасности и снижению уровня аварийности на дорогах.

Помочь исправить ситуацию могут современные технологии контроля соблюдения ПДД. Камеры способны выявлять уже более 50 признаков нарушений ПДД, включая непристегнутый ремень безопасности, непредоставление преимущества пешеходам на переходах, пересечение разметки, обозначающей «островок безопасности» и т.д. Контроль за соблюдением ПДД ведется сразу на нескольких полосах движения — трех-четырех, а некоторые комплексы сканируют и до 6 полос.

Конечно, для корректной работы систем фотовидеофиксации необходимы грамотные специалисты.

директор департамента безопасности дорожного движения и аналитики «МВС Груп» (оператор подмосковной системы контроля безопасности дорожного движения):

— Операторы контролируют бесперебойность и безошибочность работы системы фотовидеофиксации в режиме 24/7. Это очень важное направление — на данный момент, именно комплексы фотовидеофиксации являются одним из действенных инструментов обеспечения дорожной безопасности. Так, например, с момента внедрения системы фотовидеофиксации на дорогах Московской области наблюдается неуклонное снижение всех основных показателей аварийности. Если брать последнюю статистику, мы увидим, что за 10 месяцев 2022 года на дорогах Подмосковья количество дорожно-транспортных происшествий сократилось на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, а количество погибших и раненых в ДТП — на 6% и 16%.

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Словом, будущее ближе, чем нам кажется. Беспилотный транспорт готовится полноценно выйти на дороги, а умные интеллектуальные системы уже сейчас помогают контролировать потоки транспорта. Но для того, чтобы все это работало в лучшем виде, нужны квалифицированные специалисты, люди, которые будут следить за стабильной работой всей транспортной системы.

Вы не поверите, у какой машины ТАКОЙ салон — вы только посмотрите на этот огромный «проектор» перед лобовым стеклом!

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Фото: Xavier L. / Unsplash и «За рулем»