Машины разрешили заправлять маслом от фритюра

Правда, пока только во Франции.

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Сенат Франции одобрил предложение заправлять автомобили маслом для фритюра вместо топлива. За этой инициативой стоит фракция «зеленых».

При этом заменять топливо на масло смогут только определенные автопарки. Частным владельцам это не разрешено.

Сразу в бензобак?

Как поясняют законодатели, нельзя просто вылить использованное растительное масло из кастрюли в бензобак. Масло сначала нужно отфильтровать: так, на 10 литров масла приходится около 8 литров топлива. Затем в него нужно добавить (до 30%) обычного топлива.

При этом не все транспортные средства могут использовать растительное масло в качестве топлива. Речь может идти только о более старых дизельных машинах.

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За и против

Сторонники поправки говорят, что переработка растительного масла положительно скажется на окружающей среде, а также на кошельках населения.

Повторное использование растительного масла также означает, что оно больше не попадает в использованную канализацию, а значит, снижается риск закупорки труб или водоочистных сооружений.

Однако некоторые эксперты полагают, что использование отработанного масла может вызвать серьезные проблемы в автомобиле (засорение двигателя, форсунок и катализаторов).





Источник: Прайм

Фото: Flickr/Eric Kilby