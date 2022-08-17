Эксперт объяснил, какое топливо лучше: наше или импортное

До сих пор у некоторых автовладельцев сильны стереотипы советских времен: мол, западное всегда лучше отечественного.
Хорошо там, где нас нет: за границей и сахар слаще, и дороги ровнее, и топливо качественнее. И что наш 95-й такой же, как их 91-й. Так ли это на самом деле?
Мнение эксперта
Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:
В США октановое число AKI (anti-knock index) определяют как среднее арифметическое между исследовательским и моторным октановыми числами.
Примерные соотношения между российскими и американскими показателями такие:
АИ-92 = AKI 87; АИ-95 = AKI 91; АИ-98 = AKI 93
И если в инструкции к американскому автомобилю указан 91-й бензин, то у нас заливать в него нужно АИ-95! Качество, как видите, тут ни при чем.
Подробнее специалист рассказал всё в материале «5 частых заблуждений о бензине (есть опасные!)».
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