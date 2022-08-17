Эксперт объяснил, какое топливо лучше: наше или импортное

Есть мнение, что наш 95-й бензин такой же, как американский 91-й!

До сих пор у некоторых автовладельцев сильны стереотипы советских времен: мол, западное всегда лучше отечественного.

Хорошо там, где нас нет: за границей и сахар слаще, и дороги ровнее, и топливо качественнее. И что наш 95-й такой же, как их 91-й. Так ли это на самом деле?

Мнение эксперта

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

Но это вовсе не означает, что наше топливо хуже.

В США октановое число AKI (anti-knock index) определяют как среднее арифметическое между исследовательским и моторным октановыми числами.

Примерные соотношения между российскими и американскими показателями такие:

АИ-92 = AKI 87; АИ-95 = AKI 91; АИ-98 = AKI 93

Материалы по теме Какие масла категорически нельзя смешивать?

И если в инструкции к американскому автомобилю указан 91-й бензин, то у нас заливать в него нужно АИ-95! Качество, как видите, тут ни при чем.

Подробнее специалист рассказал всё в материале «5 частых заблуждений о бензине (есть опасные!)».

Как снизить расход топлива — ответ тут.



«За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте .

Фото: Depositphotos