Не поверите, что сделали экоактивисты с BMW, расписанным Энди Уорхолом

Акция в Милане, как обычно, была посвящена протесту против изменения климата и призывала к более жестким действиям по борьбе с глобальным потеплением.

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Протестующие против изменения климата активисты из организации Ultima Generazione («Последнее поколение») засыпали мукой спортивный автомобиль, раскрашенный американским поп-художником Энди Уорхолом.

Несколько человек из Ultima Generazione вошли в музей Fabbrica del Vapore (Милан, Италия) и высыпали на машину несколько мешков муки, прежде чем вмешалась охрана. После атаки BMW M1 выглядел так, словно его припорошило снегом.

Уже в третий раз за месяц Ultima Generazione использует для своих целей художественные объекты.

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Так, 4 ноября протестующие облили супом картину Ван Гога в Риме, а 15 ноября — черной жидкостью картину Густава Климта в Вене. Оба шедевра были защищены стеклянными экранами и не пострадали. Вероятно, большого ущерба спорткару они также не нанесли.

Энди Уорхол расписал этот автомобиль в 1979 году, тогда же, когда участвовал в 24-часовой гонке в Ле-Мане. В статье 2019 года он рассказал, что «попытался показать скорость как визуальный образ. Когда автомобиль действительно движется быстро, все линии и цвета размываются».

На КАМАЗе показали автомобили глазами детей.



«За рулем» можно смотреть на YouTube .

Источник: reuters.com



Фото: Zuma/TASS