На КАМАЗе показали, как дети видят будущие автомобили

Они вырастают и становятся инженерами, конструкторами, дизайнерами. Поэтому это не просто рисунки — это наша перспектива.

На КАМАЗе уже во второй раз провели конкурс рисунков «Автомобиль будущего». В этом году участники подали свыше 400 заявок со всего Татарстана. Рассматривались рисунки школьников в двух возрастных категориях: 7–9 лет и 10–12 лет.

На конкурс принимались работы, выполненные в любой технике, — рисунок, чертеж, макет, с использованием различных материалов (гуашь, акварель, карандаш, пастель и др.).

Материалы по теме Вот такой рассеянный! Схема, как забыть сына на дороге

Жюри учитывало всё: раскрытие темы, креатив юного художника и мастерство исполнения.

Двенадцать лучших конкурсных работ войдут в календарь «Техногорода» на 2023 год.

Фото: Depositphotos

