На КАМАЗе показали, как дети видят будущие автомобили

На КАМАЗе уже во второй раз провели конкурс рисунков «Автомобиль будущего». В этом году участники подали свыше 400 заявок со всего Татарстана. Рассматривались рисунки школьников в двух возрастных категориях: 7–9 лет и 10–12 лет.
На конкурс принимались работы, выполненные в любой технике, — рисунок, чертеж, макет, с использованием различных материалов (гуашь, акварель, карандаш, пастель и др.).
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Жюри учитывало всё: раскрытие темы, креатив юного художника и мастерство исполнения.
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