На КАМАЗе показали, как дети видят будущие автомобили — журнал За рулем

На КАМАЗе показали, как дети видят будущие автомобили

Они вырастают и становятся инженерами, конструкторами, дизайнерами. Поэтому это не просто рисунки — это наша перспектива.

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На КАМАЗе уже во второй раз провели конкурс рисунков «Автомобиль будущего». В этом году участники подали свыше 400 заявок со всего Татарстана. Рассматривались рисунки школьников в двух возрастных категориях: 7–9 лет и 10–12 лет.

На конкурс принимались работы, выполненные в любой технике, — рисунок, чертеж, макет, с использованием различных материалов (гуашь, акварель, карандаш, пастель и др.).

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На КАМАЗе показали, как дети видят будущие автомобили

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Жюри учитывало всё: раскрытие темы, креатив юного художника и мастерство исполнения.

На КАМАЗе показали, как дети видят будущие автомобили

Двенадцать лучших конкурсных работ войдут в календарь «Техногорода» на 2023 год.

Фото: Depositphotos

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