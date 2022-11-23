У российского автомобиля Атом не будет «тормоза» и «газа»

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Исполнительный директор по производству электромобилей Атом стартапа АО «КАМА» Харальд Грюбель, выступая на круглом столе «Электродвижение как новая парадигма мира», заявил, что компания произведет «революцию пользовательского опыта» и изменит формат «отношений между человеком и электромобилей».
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«Мы должны спросить себя, почему молодое поколение в мегаполисах все больше не любит владеть автомобилем или водить машину? (... ) Почему большинство клиентов недовольны цифровыми и программными решениями в своих автомобилях? И наконец, почему конструкция педали тормоза и акселератора не изменилась за 100 лет? Потерпите и посмотрите, что вам даст Атом!» — сказал Харальд Грюбель.
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Напомним, стартап КАМА предполагает налаживание производства электромобилей по полному циклу на заводе Ford в Набережных Челнах. Объем инвестиций в проект, по предварительным оценкам, составит 150 млн долларов.
- Продажи серийных машин планируется начать в 2025 году.
- «За рулем» можно смотреть на RuTube.
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