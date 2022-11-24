Экостандарт Евро-7 «задушит» бюджетные малолитражки

Себестоимость некоторых машин с ДВС может стать такой, что выпускать их будет просто невыгодно.

В настоящее время Volkswagen изучает, является ли малолитражный VW Polo экономически жизнеспособным с учетом предстоящего перехода на новый экостандарт.

В начале ноября 2022 года Комиссия ЕС представила новый стандарт выбросов Евро-7, который автопроизводители должны применять с середины 2025 года и который сделает (по прогнозу специалистов еврокомиссии) автомобили дороже на 90–150 евро.

Однако босс VW Томас Шефер скептически относится к этим подсчетам. Вместо этого он предсказывает, что цены на автомобили, особенно микро- и малолитражные, могут вырасти на 5000 евро для конечного потребителя. И это повлияет на текущий модельный ряд, точнее на VW Polo. В настоящее время модель стоит (по состоянию на ноябрь 2022 года) от 19 925 евро в Германии.

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По словам Шефера, инженеры Volkswagen в настоящее время изучают положения нового стандарта выбросов. «Нам еще нужно около двух недель», — говорит босс VW. Однако если их худшие опасения подтвердятся, они больше точно не будут вкладывать деньги в эту модель.

А электрокары?

При этом планы производителя относительно электромобилей остаются неизменными. В сегменте малолитражек Volkswagen уже анонсировал две небольшие, чисто электрические модели с 2025 года. Цена начального уровня на них должна быть менее 25 тыс. евро, при этом сделать электрокар дешевле 20 тыс. евро пока не получается из-за высокой стоимости батарей.