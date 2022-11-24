Российско-белорусская легковушка — из чего ее сделают? — журнал За рулем

Российско-белорусская легковушка — из чего ее сделают?

В ход пойдут перспективные разработки российской стороны. Производство планируют наладить на белорусском «Белджи».

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Белорусы привлекут АВТОВАЗ для создания «союзного» автомобиля

Как сообщал «За рулем» ранее, в ближайшие несколько лет российские и белорусские инженеры займутся разработкой так называемого «союзного» автомобиля.

По задумке, машина будет электрической, а одно из важных условий — максимальная локализация на СЗАО «Белджи» в Республике Беларусь.

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В качестве технологического партнера рассматривается АВТОВАЗ, и основой для новой модели может стать электрическая версия Ларгуса — которую, кстати, только предстоит освоить российскому автозаводу Лада Ижевск.

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Но, возможно, база автомобиля будет совсем другой. Вице-премьер Беларуси Петр Пархомчик заявил, что помимо идущих с АВТОВАЗом переговоров, у него запланирована поездка в Татарстан, в ходе которой будут обсуждаться вопросы производства легковых автомобилей.

  • В Татарстане базируется стартап КАМА, который предусматривает производство электромобилей Атом по полному циклу на заводе Ford в Набережных Челнах.
  • «За рулем» можно смотреть на RuTube.

Источник: Sputnik.by.

Фото: Unsplash
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