Как сообщал «За рулем» ранее, в ближайшие несколько лет российские и белорусские инженеры займутся разработкой так называемого «союзного» автомобиля.
По задумке, машина будет электрической, а одно из важных условий — максимальная локализация на СЗАО «Белджи» в Республике Беларусь.
В качестве технологического партнера рассматривается АВТОВАЗ, и основой для новой модели может стать электрическая версия Ларгуса — которую, кстати, только предстоит освоить российскому автозаводу Лада Ижевск.
Но, возможно, база автомобиля будет совсем другой. Вице-премьер Беларуси Петр Пархомчик заявил, что помимо идущих с АВТОВАЗом переговоров, у него запланирована поездка в Татарстан, в ходе которой будут обсуждаться вопросы производства легковых автомобилей.
- В Татарстане базируется стартап КАМА, который предусматривает производство электромобилей Атом по полному циклу на заводе Ford в Набережных Челнах.
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