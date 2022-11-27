Кто не любит спокойный, сытый и радостный греческий стиль? Теперь не нужно выбирать обычный отель, чтобы наслаждаться им.

«Ностальгия» — это название не крошечного дома для отдыха на острове, а старого кемпера, который превратили в крошечный уютный домик. Этот очаровательный винтажный дом на колесах стоит на приколе в изумительном месте в Греции — в городке Палеохора, расположенном на юго-западе Крита.

Внутри вы почувствуете себя уютно, как дома, потому что в ностальгии есть что-то очень расслабляющее. Всего на 12 квадратных метрах расположили спальню с большой кроватью (1,4х2 м), крошечную, но оборудованную современной техникой кухню и милую столовую/гостиную.

В кухне есть холодильник и кофемашина, тостер и электрический чайник. Также есть кондиционер и очень хороший Wi-Fi.

Ванная комната расположена рядом с кепмером. Гостям рекомендуется проводить больше времени на свежем воздухе, а идеальное место для этого — веранда, которая волшебным образом превращается в кинотеатр под открытым небом.



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«За рулем» можно смотреть на YouTube .





Источник: airbnb



Фото: Depositphotos