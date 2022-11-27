Нива не справилась с бездорожьем на улице Самары — журнал За рулем

Нива не справилась с бездорожьем на улице Самары

У водителя было минимум шансов объехать этот гигантский пролом, а тормозить, судя по всему, было поздно...

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Оказалось, что не всякое бездорожье по силам легендарному внедорожнику Нива. На неделе жесткое испытание офф-роудом выпало на долю одной Chevrolet Niva в довольно неожиданном месте — на одной из улиц Самары. Впрочем, многие самарцы могли бы поспорить с тем, что место неожиданное.

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Город регулярно, буквально каждое межсезонье, попадает в новости о провалах асфальта, и нынешний ноябрь не стал исключением.

Судя по кадрам опубликованного видео, машина влетела в яму, разверзшуюся прямо посреди проезжей части. Вероятно, ДТП случилось в темное время. Провал фактически перекрыл движение в одну сторону — настолько внушительными оказались его размеры. Для извлечения машины из плена дорожникам пришлось огородить разлом полотна и задействовать в качестве буксира экскаватор.

Источник: ВКонтакте / ЕЩЁ Самара

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