Даже загруженный под завязку, этот монстр развивает скорость 60 км/ч.

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Компания Caterpillar теперь делает ставку на электрические карьерные самосвалы, что не удивительно. Компания устроила фокус-группу своих клиентов, и на основе полученных вводных разработала огромный самосвал с индексом 793 без двигателя внутреннего сгорания. Затем она продемонстрировала, на что способен грузовик, на своем испытательном полигоне в Аризоне (США).

Главная особенность карьерных самосвалов в том, что эти гиганты перевозят тяжелые грузы на относительно короткие расстояния.

Первое испытание электрического 793-го проходило на трассе протяженностью 7 км. При полной загрузке грузовик развил максимальную скорость 60 км/ч и легко ехал почти километр в горку с уклоном 10%, но уже со скоростью 12 км/ч. Во время спуска активировалась система рекуперации энергии торможения.

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Все эти характеристики сопоставимы с характеристиками модели 793F, оснащенной 85-литровым 16-цилиндровым дизельным двигателем мощностью примерно 2500 лошадиных сил.

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Фото, видео: YouTube