«Вкусно — и точка» будет поставлять фритюрное масло для электробусов. Проверили слух — журнал За рулем

«Вкусно — и точка» будет поставлять фритюрное масло для электробусов. Проверили слух

Дело в том, что система обогрева в электробусах работает на дизеле, чтобы не расходовать заряд аккумулятора. И вот вместо солярки решили заливать отработанное масло.

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Многие СМИ написали об этом оригинальном проекте экс-«Макдоналдса». Якобы, рестораны «Вкусно — и точка» собираются перерабатывать старое фритюрное масло в биотопливо, чтобы затем его использовали в электробусах.

В год сеть российских ресторанов «Вкусно — и точка» может поставлять 3 тысячи тонн отработанного фритюра.

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Однако ГУП «Мосгортранс» частично опровергло эту информацию. Пока вопрос использования биотоплива для обогрева электробусов лишь прорабатывается. Для этого необходимо подготовить соответствующую инфраструктуру, масло предварительно должно быть очищено. Как только процесс отладят, предприятие будет ждать предложений от разных поставщиков.

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Любая компания, чье сырье будет соответствовать необходимым параметрам, сможет участвовать в тендерах на поставку биодизеля для отопителей электробусов Мосгортранса.

Напомним, электробусы частенько критикуют за использование зимой для обогрева дизельного топлива, которое снижает экологический эффект этого вида транспорта.

Источник: АГН «Москва»

Фото: АГН «Москва», «За рулем»

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