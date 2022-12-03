Водитель почти перескочил пункт взимания платы — видео — журнал За рулем

Водитель почти перескочил пункт взимания платы — видео

Авария получилась жуткая, но водитель выжил.

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Произошло это в Китае — автомобиль врезался в перегородку между пунктами взимания платы, машина взлетела в воздух, а затем рухнула на землю.

Случилось это 24 ноября около 20:20 на пункте оплаты Шихэ скоростной автомагистрали Шэньян — Далянь (между городами Шэньян и Дилиан провинции Ляонин).

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По какой-то причине водитель ехал на огромной скорости, и, вместо того чтобы притормозить и выехать на одну из полос, врезался прямо в бетонный отбойник. Из-за наклона отбойника машину подбросило вверх метров на шесть. Приземлился автомобиль прямо на крышу.

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Местные СМИ сообщили, что спасатели прибыли на место происшествия уже в 20:39 и достали из машины живого водителя.

Надо сказать, что подобные трамплинам отбойники сработали лучше, чем если бы автомобиль просто врезался в бетонную стену.

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Фото, видео: YouTube

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